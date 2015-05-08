История Декстера Чарминга

НАПОЛОВИНУ ОЧКОВ [ ]

Каждый парень в моей семье имеет одну и ту же судьбу —

спасать девиц из беды. Она одинакова для всех Прекрасных Принцев, даже для тех, к кому мы не имеем никакого отношения. Что я могу сказать? Мы ходим в школу, где почти у каждой принцессы есть Счастливый Конец. А это много судеб, нуждающихся в Прекрасном Принце.

Вот почему я хожу в Школу Долго и Счастливо. То же самое делает мой брат — Дэринг. Мы должны жить ради наших семейных традиций. Это не проблема для Дэринга и его ослепительно-очаровательной улыбки. Все знают, что он станет принцем Эппл Уайт, если, конечно, ему не помещает семейное проклятие. Что до меня? Хех, я даже не знаю, кого мне суждено спасти. Я считаю, что сердце не должно следовать заранее написанному сценарию, но я не могу разочаровать свою семью. От меня многое ждут, ведь я — второй сын Короля Чарминга.

В последнее время я задался вопросом, имеет ли все это значение, и я становлюсь счастливее. После Дня Наследия наши судьбы стоят под вопросом. Это вроде как волшебно, ведь мне, кхм, нравится одна девочка в школе. Если бы я только мог быть более смелым, чтобы сообщить ей об этом.

ГЛАВА 1 [ ]

Когда я узнал о том, что отца пригласили в качестве лектора по Обучению Героев на день, все думали, что я буду нервничать, но это не так. Мне с нетерпением хотелось показать ему, на что я способен.

Задание было простым — спасти наших девушек по лабораторной работе из башни. Моим партнером была Купидон, которая недавно прилетела из другой школы. Дэринг говорит, что я ей нравлюсь. Ну да! Она мой друг. А разве друзья не должны нравится друг другу?

Я положил кулаки на бедра в классической Позе Героя#11. Загремели трубы и мы побежали к башням. Дэринг быстрый, но мне удалось идти с ним нога в ногу. Когда мы пробирались через ров с крокодилами, мне удалось его обогнать.Но когда я подбежал к башне, мои очки упали на землю.

Все стало размытым. Купидон стала розовым пятном, вскрикнув: «О,Декстер…», и упала в обморок с грохотом! Когда я, наконец, спас ее, папа крикнул:«Декстер, ты установил рекорд самого медленного спасения за всю историю Школы Долго и Счастливо".

Дэринг хлопнул меня по спине:«Все хорошо, братик. Если бы твои очки не упали, ты бы смог придти вторым.»

Папа возвысился надо мной:«Декстер, я понимаю, что трудно быть братом Дэринга, но ты — Чарминг. Я жду от тебя большего на уроке Искусства Ухаживания.»

Я громко сглотнул. Папу пригласили побыть лектором на Искусстве Ухаживания?Теперь я занервничал.

ГЛАВА 2 [ ]

Я ношу очки, но я не слепой… я не Дэринг. Когда мы были детьми, произошла та же история. Конечно, он старше меня(почти на год) и унаследует семейный трон, но почему Дэринг должен всегда быть лучшим во всем?

Папа всегда видел многое от себя в Дэринге. Наверное, поэтому они проводят все время вместе. Всякий раз, когда я дергал отца за манжеты, чтобы привлечь его внимание, он всегда отвечал:«Пойди последи за своей сестрой«. Хотя я и люблю свою сестру Дарлинг, я всегда думал:»Почему я не могу быть Дэрингом?» Я хотел научится быть лучшим. Но вместо этого я должен был быть партнером моего брата. Если Дэринг ошибался (что он делал редко), папа спокойно исправлял его со словами ободрения. Если я ошибался (что, кажется, происходит постоянно), папа кричал:«Декстер, не мешай своему брату!» Всякий раз, когда я делал что-либо правильно, он сиял от того,что Дэринг помог мне выглядеть хорошо.

Таким образом, пока Дэринг учился быть героем и ходил на вечеринки, чтобы пообщаться с принцессами, я оставался дома присматривать за Дарлинг. Это было не совсем плохо.Она, по крайней мере, иногда давала мне выиграть в «Чарминги&Драконы». Я решил всему учится из книг. Я запомнил каждую книгу в замке. Однако, когда я добрался до Школы Долго и Счастливо, то обнаружил, что учиться чему-то из книг и практиковаться — два по-королевски разных дела. Возьмем, к примеру,… Искусство Ухаживания.

ГЛАВА 3 [ ]

Я всегда чувствовал себя неловко на уроке Искусства Ухаживания. Раскрыть свое сердце какой-то случайной принцессе, да еще и на глазах у всех… сказочный провал! Тем не менее, я не могу опозорить отца. Кроме того, я не хочу позориться перед всеми еще раз. Я прочитал все книги Принца Пашшиона Чарминга, но от его книг мне как-то не комфортно.

Я уже собирался вернуться на главу назад, когда завораживающий аромат корицы и гвоздики наполнил комнату. Рэйвен всегда пахнет корицей и гвоздикой после лабораторных зелий:«Эй, Декс, в чем дело?»

Мое сердце колотилось в груди: «О, кхм, Рейвен, ничего! Ничего особенного, Рэйвен. Хех».

Она посмотрела на обложку книги:«Искусство Ухаживания? Декстер Чарминг! Вы пытаетесь очаровать какую-то девушку с ног до головы?» Она подмигнула и улыбнулась. Я никак не могу решить, что же красивее… ее фиолетовые глаза или ягодные губы.

- Я хочу…, — я сел в кресло, — «Я учусь Искусству Ухаживания, но это бесполезно. Если бы я был таким же хорошим, как мой брат…»

- Таким же хорошим, как твой брат? — Рэйвен хлопнула по столу, превратив его в кусок льда — «Ты гораздо лучше Дэринга! Он должен хотеть быть таким же хорошим, как ты!»

Это магия Рэйвен. Она вдохновила так много людей. Теперь она вдохновила меня. Хех, она самая завораживающая девушка во всей Школе Долго и Счастливо. Мне бы хотелось, чтобы она знала, что я чувствую. Вместо этого я ошеломляюще сказал:«Спасибо, Рэйвен.Ты лучшая».

ГЛАВА 4 [ ]

Теперь, когда я был очарован и вдохновлен, я пошел прогуляться по мосту троллей к деревне Бук Энд. Я хотел купить все последние книги по ухаживаниям, но, почувствовав запах очаровательных цветов, я подошел к Магазину Магических Цветов.

Я думал о Рэйвен, и цветы поменяли цвет с царственно-синева до мягко-фиолетового. «Каждый букет меняет цвет и аромат в зависимости от вашего желания!» — объяснил флорист. Разве цветы — не завораживающий подарок для очаровательной девушки? Я уже хотел купить их, но вспомнил, что цветы всегда превращаются в пепел, когда Рэйвен к ним приближается. Она не может держать свою темную магию под контролем.

«Декстер, что ты здесь делаешь?» — спросил нежный голос. Это была Эшлинн Элла, дочь Золушки и подруга моего соседа по комнате Хантера Хантсмена. Некоторые люди удивляются, почему она гуляет с сыном охотника, а не с принцем. Я рад их счастью.

- Привет, Эшлинн. Я думаю насчет подарка для моей подруги. Я имею ввиду, подарок для моего друга. Он — девочка.

Даже думая о Рэйвен, я спотыкаюсь об слова.

—Звучит сложно, — ответила Эшлинн, — Что она любит? Ей нравится обувь?

— Обувь? — это слишком странный подарок, — На самом деле, я понятия не имею, что ей нравится».

— Хорошенько подумай о том, кем она является, — подбодрила Эшлинн, — Обрати на это внимание, и я знаю, что ты выберешь идеальный подарок!

Она поблагодарила флориста за цветы:«Ну, увидимся на уроке Искусства Ухаживания.»

О, нет! Я совсем забыл про школьный проект, хокус-фокус. Папа потеряет свою корону.

ГЛАВА 5 [ ]

В Чармингториуме, Дэринг уже начал ухаживать за своей девушкой по лабораторной работе, Дачесс Свон:«Принцесса озера, вы по-королевски потрясающая. Даже находясь рядом со мной. Ведь моя улыбка сияет, как солнце, мои золотые волосы блестят, а глаза сверкают, как…»

«Твой брат пытается покорить сам себя?» - захихикала Купидон. Она и я ждали за кулисами своей очереди. Я не мог перестать грызть ногти. Папа сидел в первом ряду, с гордостью хлопая Оде Дэринга, чтобы тот заканчивал. Купидон поднялась на балкон:«Ты будешь замечательным! Удачи!» Мне повезло иметь такого друга, как она.

«СЛЕДУЮЩИЙ — ДЕКСТЕР ЧАРМИНГ!» — закричал отец, — «И я надеюсь, ты обратил внимание на своего брата»

Мне это не нужно. Я вспомнил, что мне сказала Рэйвен.Ты лучше Дэринга. Он должен хотеть быть таким же хорошим, как ты. Она верит в меня. Вдруг слова вылетели так же легко, как будто я заучил их:«Я всегда знал, что ты особенная. Ты умная и заботливая… красивая и храбрая. Ты сильная,и, более того, ты делаешь других людей сильнее. Ты мое вдохновение. Ты заставляешь меня хотеть быть лучшим героем!»

Купидон вновь упала в обморок с ГРОХОТОМ, а все в Чармингториуме начали аплодировать, в том числе и мой папа:«Вот это ухаживание Прекрасного Принца.»

Мало того, что я сдал Искусство Ухаживание, так еще и получил, наконец, одобрение отца. Кроме того, теперь я точно знал, что было в моем сердце; я понял, куда движется моя история. Я должен был найти Рэйвен.

ГЛАВА 6 [ ]

Я не мог дождаться того,чтобы открыть Рэйвен свое сердце. Может быть, мы смогли бы написать нашу собственную историю вместе. Может быть, у нас будет свой собственный Счастливый Конец. Может быть… Подождите, кто-то плачет?

Я открыл дверь на западный балкон. Это самое лучшее место в школе, чтобы наблюдать за закатом. Рэйвен сидела в одиночестве, вытирая слезы:«Рэйвен, ты в порядке?»

«Я в порядке,» — она тихо всхлипнула и повернулась, улыбнувшись мне:«Не стой там, заходи». Я сел рядом с ней, не зная, что сказать, когда она вздохнула:«Декстер, ты когда-нибудь задумывался о выборе?» Я понял, почему она плачет. На Дне Наследия Рэйвен заявила, что она будет писать свою собственную судьбу. Некоторые люди действительно испугались. Эппл обеспокоена, что случится с ее судьбой, ведь Рэйвен отказалась становиться следующей Злой Королевой. Конечно, это было последнее, что Рэйвен должна была услышать.

Вместо этого я тихонько усмехнулся:«Все время. С таким старшим братом, как «великий» Деринг Чарминг, я постоянно думаю о своих поступках. Или, по крайней мере, так было раньше,» — я смотрел в ее красивые фиолетовые глаза, — «Ты не должна волноваться, Рэйвен. Никто не сомневается в тебе. По крайней мере, я никогда не усомнюсь».

«Ты действительно Прекрасный Принц, Декс,» — Рэйвен мило усмехнулась, — «Надеюсь, я вскоре смогу найти свою историю.»

Именно тогда я понял, что я не могу рассказать Рэйвен, что творится в моем сердце. Пока нет. Она пережила так много, и я не должен все усложнять. Она нуждается в друге, а не в парне. Кроме того, я подожду, ведь такую девушку, как Рэйвен, стоит ждать.